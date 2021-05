Anche Adekanye saluta Simone Inzaghi attraverso un post sui social. Le parole del giocatore in prestito dalla Lazio

In questa stagione all’Ado Den Haag, Adekanye ha voluto ringraziare e salutare Inzaghi, che lo ha allenato alla Lazio. Le parole del giovane olandese.

«Mister, mi considero molto fortunato per aver lavorato ai tuoi ordini alla Lazio, ho imparato molto con te. Al tuo fianco sono cresciuto come persona e come calciatore. Grazie per avermi dato l’opportunità di realizzare il mio sogno. In bocca al lupo».