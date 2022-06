Adekanye, primo scatto con la maglia del Go Ahead Eagles -FOTO

Sui social, l’ex attaccante della Lazio Bobby Adekanye si è mostrato sui social con indossa la maglia del Go Ahead Eagles

Bobby Adekanye si è trasferito da pochissimo dalla Lazio al Go Ahead Eagles, ma ha già lasciato il segno. L’ex attaccante biancoceleste ha infatti segnato un gol nella vittoria per 6-1 in amichevole contro il Terwolde.

E sui suoi profili social, Adekanye si è mostrato con indosso la maglia della sua nuova squadra.