Adekanye: «Tutti si aspettano molto da me, ho alzato l’asticella»

Bobby Adkanye, giocatore in prestito dalla Lazio all’Ado Den Haag, ha parlato del suo momento e della stagione

Bobby Adekanye, in prestito in Olanda all’ADO Den Haag, ha parlato della sua esperienza al sito Omroepwest.nl.

«Se sono davvero così bravo? Non posso dirmelo da solo, ma calcio bene il pallone. Ho cercato di pormi a un livello piuttosto alto. Penso che sia normale che le persone si aspettino molto da me. Se gioco male e ci sono critiche, devo accettarlo. È il mio lavoro. Ho alzato “l’asticella” da solo e devo cercare sempre di confermarmi. Sono venuto qui per aiutare l’ADO, non meritano di essere in questa posizione. L’ADO è un grande club».