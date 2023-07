Addio Vincenzo D’Amico, Oddi: «Riusciva a essere simpatico anche quando stava male»

Addio Vincenzo D’Amico, l’ex biancoceleste ricorda il Golden Boy biancazzurro ai microfoni dei cronisti presenti in Campidoglio

La morte di Vincenzo D’Amico ha scosso non solo il mondo biancoceleste ma anche il calcio, e in occasione della visita alla camera ardente Giancarlo Oddi ai cronisti presenti rilascia questo ricordo dello storico Golden Boy biancoceleste

ODDI – Un ricordo solo è poco. Sono sempre stato tanto bene con lui, anche ultimamente ci sentivamo spesso e riusciva a essere simpatico anche quando stava poco bene. Troppo forte in tutto e per tutto. Si dice sempre così quando qualcuno viene a mancare, però in quest’occasione è tutto vero. Come calciatore era fortissimo, però come persona anche: non poteva avere dei nemici perché andava d’accordo anche con loro. Ci parlavi e ti rimaneva simpatico per forza, aveva sempre la battuta pronta e non ha mai fatto pesare niente a nessuno, anche quando non stava tanto bene. Una persona, un fratello minore, un uomo veramente in gamba