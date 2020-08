In attesa di dichiarazioni ufficiali su Muriqi, il Fenerbahce si sta cautelando nel reparto offensivo.

Come riportato da calciomercato.it il Fenerbahce continua a muoversi in attacco. Dopo la candidatura di Valencia e l’acquisto di Mame Thiam dal Kasimpasa, secondo quanto appreso dal portale italiano Nikola Kalinic dovrebbe essere il sostituto dell’attaccante kosovaro in partenza. In uscita dalla Roma, l’ex viola andrebbe così a rinforzare il reparto offensivo dei turchi.