Addio Luis Alberto, il centrocampista in partenza per il Qatar: l’indizio social – FOTO

Addio Luis Alberto, il centrocampista in partenza per il Qatar: l’indizio social che annuncia l’addio del Mago

Dopo aver festeggiato i loro dieci anni di nozze, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto e la moglie Patricia, sono partiti alla volta di Doha per la loro luna di miele.

Sicuramente sarà occasione per il Mago per incontrare in maniera ufficiale i dirigenti del Al Duhail, sua nuova squadra, per mettere la firma che lo legherà al club qatariota dopo 8 anni in maglia biancoceleste.