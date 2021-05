Addio Inzaghi, con il tecnico potrebbe andare all’Inter anche Radu

Simone Inzaghi, dopo l’addio alla Lazio per l’Inter, potrebbe portare con sé a Milano anche Stefan Radu. I dettagli

Dopo Simone Inzaghi è possibile che anche Stefan Radu lasci la Lazio e raggiunga la Milano nerazzurra nelle prossime settimane. Il difensore romeno (34 anni) è in scadenza e non sta trovando un accordo con la società.

Lui, così come Lulic e Parolo (anche loro in scadenza) si aspettava un trattamento diverso da parte della società. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Radu è un fedelissimo di Inzaghi (due anni fa il tecnico convinse il club a tenerlo benché sembrasse inevitabile la rottura), con il quale ha anche giocato insieme (sempre alla Lazio). Il rapporto fra i due è forte e considerando che all’Inter diversi difensori sono in scadenza (D’Ambrosio, Kolarov e Ranocchia), Radu, che alla Lazio guadagna 1,3 milioni a stagione, è una buona soluzione.