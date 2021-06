Addio a Boniperti: si è spenta la leggenda del calcio e della Juventus

Nella notte è morto Giampiero Boniperti, leggenda del calcio italiano e presidente onorario della Juve

È morto nella notte a Torino Giampiero Boniperti, a causa di un’insufficienza cardiaca. Il presidente onorario della Juventus, di cui è stato un’icona prima come calciatore e poi come dirigente, aveva 92 anni. È stata la famiglia a dare la notizia che ha mandato tutto il mondo del calcio – e in particolare il club bianconero – in lutto.

Da anni ormai fuori dal mondo del calcio, il presidente onorario bianconero avrebbe compiuto 93 anni a luglio.