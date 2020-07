Addio a Ennio Morricone: la Lazio lo ricorda cosi su Twitter VIDEO

La S.S. Lazio ha reso omaggio al celebre compositore, venuto a mancare oggi a 91 anni, sul proprio profilo Twitter.

ROMA – Si è spento oggi, all’età di 91 anni, il grande compositore, musicista e direttore d’orchestra, vincitore di tantissimi premi tra cui due premi Oscar (uno alla carriera e uno per The Hateful Eight di Tarantino), Ennio Morricone.

Con la sua scomparsa ci lascia un monolite della musica cinematografica non solo italiana, ma addirittura mondiale.

La Lazio ha voluto ricordarlo cosi, in maniera doverosa, attraverso queste immagini sul proprio profilo Twitter.

Musicista. Compositore. Maestro.

Vogliamo ricordare così Ennio #Morricone 🙏🏻 pic.twitter.com/WaNGZSYxdu

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 6, 2020