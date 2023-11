Adani sulla Lazio: «Non credo che il problema sia solo Sarri» Le parole dell’ex giocatore

Negli studi della Domenica Sportiva, Lele Adani, ha parlato cosi del momento della Lazio.

«Non credo che il problema sia solo Sarri, ma 6 sconfitte sono tante. La Lazio fa meglio in Champions dove può ancora passare. Ci sono diversi problemi in tutte le componenti. È meno pericolosa, non difende bene, gioca meno bene, non consolida il risultato quando va in vantaggio. Con la Salernitana ha perso tutti i duelli. I granata sono stati più bravi soprattutto nei contrasti, la partita non è fatta solo di passaggi. La Lazio in tanti punti non ha iniziato la stagione che richiami quella bellissima dell’anno scorso»