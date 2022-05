Adani: «Luis Alberto fondamentale per Sarri, resti in Italia»

L’opinionista Lele Adani ha elogiato le qualità del mago della Lazio Luis Alberto

Lele Adani, ex difensore italiano e ora noto opinionista calcistico, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il gol di Luis Alberto in Lazio-Sampdoria.

LE PAROLE – «Una magia degna delle sue più grandi prodezze. Spero che rimanga nella nostra Serie A, non so se alla Lazio o con qualche altra maglia, ma un calciatore così forte deve rimanere. Determinante e ora fondamentale anche per Sarri. Dribbla il portiere con la suola, controlla con l’interno sinistro e poi non c’è spazio per metterla in rete. Allora la fa passare in mezzo alle gambe del difensore. Il pallone poteva passare solo lì. Il grande giocatore rimane freddo e con la qualità completa un’opera d’arte».