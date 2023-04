Adani: «La Lazio è seconda da sola. È incredibile». Le parole dell’ex giocatore di Inter e Lazio sulla squadra si Sarri

Durante la Bobo TV Daniele Adani ha commentato il percorso della Lazio in questa stagione. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Adesso non è più ‘la sorpresa’, ora la Lazio ha quattro punti in più del Milan. È seconda da sola. È incredibile, onestamente. Bisogna guardare la bontà del lavoro e la fidelizzazione dell’ambiente. Le due guide tecniche, Mourinho e Sarri, sono arrivate contemporaneamente un anno e mezzo fa. Una non sa se rimane l’altra ha detto una cosa fortissima: ‘Voglio smettere alla Lazio»