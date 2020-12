Adani: «La Lazio sa vivere le difficoltà, è una gemma del nostro calcio»

Lele Adani ha commentato il percorso europeo della Lazio, su Twitch, durante la Bobo TV: ecco le sue parole

La Lazio continua il suo sogno europeo, strappando i complimenti di tifosi ed addetti ai lavori. Su Twitch, durante la Bobo Tv, anche Lele Adani ha speso belle parole per i biancocelesti:

«La Lazio ha combattuto per la qualificazione fino alla fine. Il Bruges al 90′ prende la traversa, ma i biancocelesti passano con merito per più motivi. Il primo è che all’esordio ha battuto il Borussia Dortmund, poi perché il lavoro di Inzaghi migliora sempre. Non c’è un anno in cui il lavoro del mister è uguale a quello precedente, va sempre avanti.

Erano 20 anni che mancava la qualificazione ma la Lazio ha saputo soffrire. I 3 punti in 3 trasferte sono stati fondamentali, la squadra se li è presi senza speculare, lottando e mettendo in mostra 4/5 giocatori come Acerbi, Caicedo o Immobile che fa sempre la differenza. Ci sono tante prestazioni che dal punto di vista dello spirito e del carattere che hanno grandi cose. La Lazio è un’altra gemma del nostro calcio e va sottolineata come tale, tanto di cappello. Ha saputo vivere le difficoltà, è andata sotto e poi ha rimontato e in Champions non è assolutamente facile».