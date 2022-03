Adani: «Le sconfitte al derby te le porti dentro. Se Juve o Inter avessero giocato così...»

Lele Adani ha parlato alla Bobo Tv del Derby della Capitale, analizzando la sconfitta della Lazio. Le sue dichiarazioni

ROMA – «Cosa ci insegna la partita di ieri? Che nel nostro Paese è iniziato un giochino stupido, portato avanti anche dagli addetti ai lavori: o si gioca bene o si vince. È una cazzata, tutti provano a giocare con le idee ma nessuno va in campo per giocare male. Ma tu vai in campo con un’idea e la segui. Uno va in campo e gioca per come pensa e per come si allena, i giocatori mettono in pratica quel pensiero dentro un percorso comune. Al derby la Roma aveva una possibilità per battere la Lazio attuale: giocare bene. E ha giocato bene al calcio. La Roma ha fatto delle trame da gioco bellissime. Lazio schiantata, ha meritato la Roma e non ha giocato alla carlona».

LAZIO – «La Lazio è stata aggredita, non ha reagito e non ha trovato forza di reazione e creatività. Il calo di ieri è stato pesante, se la partita che ha fatto la Lazio la fa l’Inter o la Juve vengono messe in croce. Rimane grave come ha interpretato la partita. Quello che è successo al derby te la porti dentro. Devo prendere atto di una cosa: del cammino della Roma che è sfociato in una partita giocata bene».