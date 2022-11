Marusic: «Il derby dà una carica speciale, ma ora conta confermarsi»

Adam Marusic, terzino della Lazio, è stato intervistato nel classico match program della gara di domani contro il Monza: le sue parole

PARTITA – «Mi aspetto una partita difficile, anche perché loro vengono da una vittoria fondamentale.. Noi dovremmo entrare in campo con l’atteggiamento giusto e con tanta voglia di vincere».

DERBY – «Contro la Roma abbiamo fatto una grande gara. Fondamentale è stato il lavoro di tutta la squadra. Io ho ormai imparato che i derby non si giocano, ma si vincono. Vincerlo è una sensazione speciale e che ti lascia addosso una grande carica. Carica che dovremmo essere bravi a trasformare in concentrazione domani contro il Monza. Ora sarebbe importante confermarsi».

RUOLO – «Io mi adatto alle richieste del mister. Gioco dove mi viene chiesto, sapendo di poter fare sia il terzino destro che quello sinistro. Ciò che conta è dare sempre il massimo per aiutare la squadra.»

TRAGUARDO – «Raggiungere Signori per numero di presenze? Per me è un grande traguardo, perché so quanto sia stato amato dai tifosi. Io sono contento e spero di migliorare sempre di più».