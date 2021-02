Acerbi, un muro per la Lazio: ora il sogno resta la Champions

Francesco Acerbi compie oggi 33 anni. Il difensore della Lazio, autore di grandi prestazioni e grandi numeri, sogna ora la Champions

Gli obiettivi della Lazio passano anche per i piedi di Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste, che oggi compie 33 anni, è uno dei punti fermi della squadra di Inzaghi. Arrivato nel 2018, ha messo a referto 121 presenze, 6 gol e 5 assist.

L’obiettivo del Leone, in questa stagione, resta quello di tutto il resto della squadra. Come riporta Il Messaggero, vuole raggiungere la Champions per confermare ancora una volta la Lazio tra le big.