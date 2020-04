Lazio, Acerbi ringrazia gli eroi in corsia FOTO

La foto in cui i dottori si scrivono il nome dei loro idoli sulla schiena è arrivata ad Acerbi: il difensore della Lazio apprezza e ringrazia

Il Coronavirus sta spaventando tutti, ma ci sono persone che ogni giorno lo affrontano per cercare di salvare molte vite. I veri campioni che continuano a scendere in campo sono i medici.

Per emulare i loro idoli del calcio, alcuni si sono scritti dietro al camice il numero ed il cognome di alcuni giocatori. Due in particolare hanno scelto Acerbi ed Immobile. In mattinata il Leone della Lazio è rimasto molto colpito dal gesto e pubblicamente ha voluto esprimere la stima nei confronti di chi mette a repentaglio la propria salute per far guarire altre persone.