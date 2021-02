Acerbi ringrazia per gli auguri e svela una piacevole sorpresa – FOTO

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, che oggi ha compiuto 33 anni, ha ringraziato tutti con un post su Instagram

Francesco Acerbi ha compiuto oggi 33 anni: 33, come il suo numero di maglia. Il difensore della Lazio è stato celebrato da tanti compagni di squadra e colleghi con tanti post sui social. Questa sera, con un post sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha voluto ringraziare tutti per gli auguri: «Grazie di cuore a tutti per gli auguri siete stati fantastici. Grazie di vero cuore vi voglio un mondo di bene».

Inoltre, rivolgendosi alla sua Claudia, Ace ha voluto svelare anche una piacevole sorpresa: «A te Claudia che oltre alla mia compagna, sei la mia luce, la mia essenza. Ti amo ogni giorno di più❤️. Oltre ad essere in dolce attesa ☺️😉❤️❤️❤️❤️». Un piccolo leoncino, dunque, è in arrivo a casa Acerbi.