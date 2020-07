Acerbi: «Raggiunti gli obiettivi prefissati, siamo una grande squadra»

Sul proprio profilo Instagram, Francesco Acerbi ha pubblicato una foto con didascalia dedicata alla squadra.

Se la Lazio è riuscita nell’obiettivo quarto posto, valevole (a meno di clamorosi scenari) l’accesso alla prossima Champions League, lo deve anche al suo leone, leader indiscusso della retroguardia, Francesco Acerbi.

In due stagioni, l’ex-Sassuolo ha saputo non far rimpiangere Stefan de Vrij, nonostante la grande importanza del difensore olandese. Sul proprio profilo Instagram, Acerbi ha voluto celebrare l’aritmetico ottenimento della quarta posizione in campionato, pubblicando la foto di gruppo scattata sotto la curva al termine dei 90′ minuti disputati contro il Cagliari, accompagnando il tutto con le seguenti parole: «Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Siamo una grande squadra »