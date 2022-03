Acerbi Lazio, tutto in tre mesi: il difensore si gioca le sue ultime carte

Il rapporto tra Acerbi e la Lazio non è più idilliaco e i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in biancoceleste

A fine stagione Francesco Acerbi potrebbe dire addio alla Lazio. Il difensore è tornato in campo dopo l’infortunio contro il Napoli e sabato a Cagliari potrebbe vestire nuovamente la maglia da titolare. All’Olimpico, però, la Curva Nord la ho fischiato e il suo rapporto con l’ambiente biancoceleste non è più idilliaco.

Prima del match con gli azzurri, come riportato da Il Tempo, il club ha parlato con gli agenti di Acerbi per cercare di pianificare il futuro. Tutto, però, è stato rimandato ai prossimi mesi in cui il difensore si giocherà le sue ultime carte e cercherà di prendere una decisione definitiva.