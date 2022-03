Acerbi Lazio, sarà addio a fine stagione: Lotito pronto ad ascoltare le offerte

Al termine della stagione, la Lazio e Acerbi si diranno addio: pesa anche la contestazione della Nord

Ultimi mesi di matrimonio tra Francesco Acerbi e la Lazio. Uno dei leader della squadra di Inzaghi, ha infatti perso all’interno della formazione biancoceleste e con la contestazione delle Nord è arrivata la definitiva rottura. La decisione definitiva è rinviata a fine stagione, ma la strada sembra ormai tracciata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito è pronto ad ascoltare le offerte per Acerbi che potrebbero essere soddisfatte dai club del nord Italia. Juventus, Milan e Inter cercano infatti un difensore. L’ex Sassuolo ha 34 anni, ma il valore tecnico non si discute. L’età però conta è un’eventuale offerta sarà sicuramente al ribasso, anche se il presidente della Lazio non è tipo da fare sconti.