Lazio, Acerbi pronto a sposare i colori biancocelesti

Francesco Acerbi è pronto al prolungamento di contratto con la Lazio: contratto fino al 2024 a 2,5 milioni a stagione

Dopo il doppio stop, prima per infortunio poi per l’Emergenza Coronavirus, Francesco Acerbi non vede l’ora di tornare in campo. Smaltito il fastidio al polpaccio, è pronto a riprendersi il ruolo di leader della difesa e trascinatore della Lazio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo è un compito che ha intenzione di onorare ancora per molto tempo: per lui è infatti pronto il prolungamento del contratto fino al 2024, con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio, da 1,5 a 2,5 milioni di euro a stagione (più bonus).