Acerbi, la Lazio mette fretta al difensore: il Monza si tira indietro, chi resta in corsa

Acerbi non è partito per il ritiro in Germania in accordo con la Lazio, che però ora pressa il difensore per una scelta veloce sulla sua prossima destinazione

Nella giornata di ieri, Francesco Acerbi non è partito con la Lazio direzione Germania in accordo con la società. Si conferma, quindi, la situazione da separato in casa ma ora, come riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste starebbe mettendo fretta al difensore nella ricerca di una nuova squadra.

Il Monza neopromosso si è tirato indietro, il Torino ha fatto un timido sondaggio. Restano in piedi le ipotesi Napoli, Milan e Juventus. Acerbi vorrebbe restare nel giro delle grandi, ma la Lazio ora pretende una soluzione veloce.