Lazio, Acerbi a sostegno dell’iniziativa lanciata dai fotografi romani

Lazio, Francesco Acerbi abbraccia l’iniziativa dei fotografi romani per raccogliere fondi a favore dell’ospedale Spallanzani di Roma

Francesco Acerbi, in un momento così duro per tutti, continua a far del bene. Infatti, dopo essersi sottoposto a varie challenge per raccogliere fondi, il difensore biancoceleste ha abbracciato una nuova iniziativa.

Si tratta della proposta portata avanti dai fotografi romani, chiamata «Uno scatto contro il Covid», che ha l’obiettivo di raccogliere soldi per l’ospedale Spallanzani di Roma. Come spiegato da Acerbi sul proprio profilo Instagram, i partecipanti dovranno visitare il sito fotografisportiviroma.it, scegliere la propria foto preferita e fare una donazione.