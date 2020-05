Lazio, Acerbi diventa una statua FOTO

Il difensore della Lazio continua a lavorare sodo in vista della ripresa della Serie A. Su Instagram scherza sugli scatti degli allenamenti

Finalmente tornano gli allenamenti collettivi in casa Lazio e con essi anche i sorrisi, le battute e la complicità del gruppo. Uno dei tanti mattatori della rosa è Francesco Acerbi.

Il difensore biancoceleste è sempre molto autorionico ed anche oggi ne ha dato la dimostrazione: su Instagram il Leone ha pubblicato alcune foto degli allenamenti di oggi in cui si è definito pronto per il museo delle cere. Sicuramente la sua possanza statuaria sarà molto utile in questa ripresa, sapendo che non sia fatto di cera ma di roccia resistente su cui i compagni possono fare affidamento.