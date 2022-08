Acerbi Inter, Pastorello atteso nella sede nerazzurra: le ultime

L’Inter è divisa tra tre difensori: Akanji, Acerbi e Chalobah. Oggi Pastorello è atteso nella sede nerazzurra per parlare

L’Inter continua a filtrare con tre difensori per riempire la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia. Francesco Acerbi continua ad essere in pole position ma nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni sia di Akanji (il Borussia Dortmund ha aperto al prestito ma richiede 15 milioni, troppi per l’Inter) sia di Chalobah (il Chelsea è a caccia di un nuovo difensore e potrebbe farlo partire in prestito).

Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, Acerbi sarebbe davvero lì ad un passo. Da sistemare manca soltanto il costo del prestito. Lotito vorrebbe allinearlo alle mensilità di giugno e luglio che ancora devono essere saldate. Si tratta di circa 800 mila euro. Solo che l’Inter, da questo orecchio non ci sente: punta a non spendere niente o quasi, dovendo accollarsi l’ingaggio. Il difensore, nelle ultime ore, per agevolare la chiusura della trattativa, ha dato la disponibilità a rinunciare a quanto gli spetta, recuperandolo magari attraverso alcuni bonus da inserire nel contratto con l’Inter. Probabilmente è proprio di questi aspetti che Pastorello discuterà oggi con la dirigenza nerazzurra. Anche in caso di intesa, comunque, l’assalto decisivo non scatterà subito. Il club di viale Liberazione vuole aspettare fino all’ultimo Akanji o Chalobah.