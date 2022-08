Acerbi Inter, Inzaghi: «Ci manca un centrale. Il club sta lavorando»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del mercato dell’Inter, esprimendo la necessità di avere un centrale

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter, sottolineando la necessità di avere un centrale per sostituire Ranocchia.

MERCATO – «Sul mercato la squadra è quella concordata con la società. Ci manca un centrale per sostituire Ranocchia, la società ci sta lavorando e penso di non doverne più parlare perché il mercato in entrata e in uscita è chiuso».