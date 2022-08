Acerbi Inter, Zhang non convinto dell’operazione? Le ultime

L’affare Acerbi-Inter è ancora in bilico? Il patron del club nerazzurro Zhang non sarebbe del tutto convinto

L’affare Acerbi-Inter è ancora in bilico? Il patron del club nerazzurro Zhang non sarebbe del tutto convinto dell’operazione. A raccontarlo su Twitter è stato il giornalista Fabrizio Biasin.

#Inter: patron #Zhang non convinto dell’operazione #Acerbi. Il passaggio del difensore della #Lazio in nerazzurro è ancora in discussione. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 29, 2022

Insomma, la fumata bianca sembra allontanarsi. Il problema sembrerebbe essere legato al monte ingaggi, che il numero del club meneghino non vorrebbe far salire. Ma non resta che attendere che cosa accadrà in questi ormai due ultimi giorni di calciomercato.