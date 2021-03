Acerbi e Immobile in campo in Bulgaria Italia. Ecco le pagelle dei giornali e i voti ai due biancocelesti

Ieri sera Francesco Acerbi è sceso in campo da titolare in Bulgaria Italia. Una prestazione che ha convinto pienamente. Meno bene Immobile, che entrato in campo a 15 minuti dalla fine si è divorato il gol del 3 a 0. Ecco i voti dei giornali.

Prestazione sufficiente senza particolari pericoli per Acerbi: sia il Corriere dello Sport sia La Gazzetta gli danno 6. Per Tuttosport è da 6.5. Convince meno Immobile, che viene promosso solo dalla rosea, con 6. Per Corriere e Tuttosport, invece, è da 5.5.