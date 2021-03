Acerbi elogia la Lazio: «Una grande squadra non molla mai!» FOTO

Dopo la vittoria della Lazio contro l’Udinese alla Dacia Arena, anche Francesco Acerbi ha voluto commentare la gara sui social

Una grande vittoria quella ottenuta oggi dalla Lazio, nonostante la grande sofferenze e le difficoltà. Contro l’Udinese alla Dacia Arena finisce 1-0 per i biancocelesti, grazie al gran gol di Adam Marusic.

Al termine della sfida, anche Francesco Acerbi ha voluto elogiare la squadra sui social per aver conquistato questi importantissimi tre punti. «Una grande squadra non molla mai! Oggi era importante ripartire con una nuova vittoria in campionato per rimanere concentrati sul nostro obiettivo. Avanti così!» ha scritto il difensore su Instagram, dove ha pubblicato una foto dell’incontro. L’obiettivo, adesso, è uno solo: proseguire nella rincorsa al quarto posto.