Acerbi e Luiz Felipe in dubbio: Sarri in emergenza a Firenze

Acerbi e Luiz Felipe non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni: Sarri pronto a lanciare la coppia Radu-Patric

Finito il mercato, per la Lazio è già tempo di rituffarsi sul campionato. Sarri da ieri sta preparando la delicata trasferta di Firenze e come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la situazione non è delle migliori in particolare per il reparto difensivo.

Acerbi e Luiz Felipe infatti non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni. Il centrale ex Sassuolo soffre per una lesione di secondo grado alla coscia sinistra e il controllo andato in scena ieri impone prudenza. La sua assenza al Franchi appare certa anche se un ultimo check-up verrà fatto a ridosso della gara.

Per quanto riguarda Luiz Felipe, l’ematoma al flessore non si è ancora riassorbito. Oggi dovrebbe riprendere la preparazione in gruppo ma c’è il rischio che si decida di non affrettare i tempi. In caso di doppio forfait, Sarri è pronto a lanciare la coppia Radu-Patric.