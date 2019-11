Acerbi: «Un piacere passare del tempo con persone speciali» – VIDEO

Acerbi, le parole del difensore della Lazio che ieri è stato ospite a “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”

Una serata emozionante per i piccoli bambini e anche per gli ospiti che ieri hanno presenziato a “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”. Tra gli ospiti anche il difensore biancoceleste Francesco Acerbi che oggi su Twitter ha voluto condividere un pensiero sulla serata.

«È stato un piacere passare del tempo con persone speciali che hanno tanto da insegnarci».