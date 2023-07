Accardi: «Io accostato alle big? Mi fa piacere ma la mia priorità era l’Empoli»

Accardi, il dirigente dell’Empoli accostato in queste settimane anche alla Lazio rilascia alcune dichiarazioni in conferenza stampa

PAROLE – Le chiacchiere mi hanno fatto piacere, perché significa che in questi anni qualcosa di buono è stato fatto. Detto questo, non ho ricevuto nessuna chiamata, ma l’importante era capire i progetti del Presidente. La priorità era per l’Empoli e così è stato. Un punto era dare continuità anche con Zanetti, successivamente abbiamo parlato delle altre situazioni