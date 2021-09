Accardi: «Come si fa a criticare Immobile? I numeri in Serie A...»

Giuseppe Accardi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole su Immobile in Nazionale

Continuano a piovere critiche su Ciro Immobile, in seguito alle deludenti prestazioni contro Bulgaria e Svizzera in Nazionale. Il centravanti appare un altro rispetto a quello ammirato alla Lazio, ma nel giudizio si tende a ignorare i numeri del biancoceleste in campionato.

Giuseppe Accardi, ex calciatore, è di questo avviso: «Faccio fatica a credere che qualcuno possa criticare Ciro. Per lui parlano i numeri, è quasi ogni anno capocannoniere in Serie A»