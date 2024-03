Academy Lazio, Lotito a lavoro per ampliare il centro sportivo di Formello: i dettagli sul nuovo progetto

Parte il progetto Academy Lazio. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per allargare il centro sportivo di Formello. Come riporta Il Corriere dello Sport, tra gli obiettivi, quello di riunire tutte le squadre del settore giovanile in un unico polo.

Cinque nuovi campi di diverse misure in erba naturale e in sintetico di ultima generazione. Lotito però non intende fermarsi perché metterà in costruzione anche piscine, un hotel-foresteria per ragazzi e ragazze fuori sede, un‘aula magna che verrebbe utilizzata per le conferenze e per l’istruzione dei giovani del vivaio.