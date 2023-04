Abodi: «Le vittorie spesso distraggono. Ma dobbiamo fare anche le riforme presto». Ecco cosa ha detto il Ministro per lo Sport e i giovani

Ai margini della della presentazione dell’Open d’Italia di golf il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha parlato delle squadre italiane in Europa e della necessità del calcio italiano di una riforma. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Mi auguro che valga per tutte le competizioni perché abbiamo sei squadre. Ma sono tanti i problemi da risolvere e spero che questi successi non offuschino la necessità di una riforma complessiva del sistema calcio. Le vittorie spesso distraggono. Speriamo comunque di arrivare in fondo e di dimostrare che il calcio italiano è vivo. Ma dobbiamo fare anche le riforme presto e bene»