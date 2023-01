Abodi: «Gravina e Casini sulla Supercoppa? Non coinvolgerei l’opinione pubblica»

Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha parlato riguardo il botta e risposta di Gravina e Casini sulla Supercoppa. Le sue parole

Secondo quanto riportato da ANSA, Andrea Abodi ha parlato della polemica tra Gravina e Casini sulla Supercoppa

PAROLE– «Un commento della polemica tra Gravina e Casini sulla Supercoppa? No, no, per carità. Mi affido alla clemenza della corte. Non coinvolgerei l’opinione pubblica, tanto più perché stiamo parlando di istituzioni. Abbiamo bisogno di farne a meno, certe cose si dicono in un rapporto bilaterale in privato. Poi è normale ci sia dibattito sul motivo per cui andare a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove. Bisogna capire perché si va a giocare là pur potendo valorizzare il prodotto qui – ha aggiunto – ma d’altra parte c’è l’internazionalizzazione del prodotto e va compresa perché é fondamentale. In qualsiasi caso sarebbe meglio scegliere i luoghi dove la vita è democratica. Mi auguro che ci sia coerenza dei principi che pratichiamo »