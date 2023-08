Abobi: «La Lazio non ha mai avuto debiti con Sport e Salute SPA» Le parole del ministro dello Sport

A margine di un’audizione congiunta dinanzi alle Commissioni Cultura di Camera e Senato sul rinnovo degli organi societari di Sport e Salute Spa, il ministro Andrea Abodi, ha parlato del caso Lazio.

LE PAROLE- La SS Lazio in questi 19 anni non ha mai contratto debiti con Coni Servizi prima e con Sport e Salute adesso. I contratti tra Sport e Salute e l’A.s. Roma e la S.s. Lazio per l’utilizzo dello Stadio Olimpico di Roma non sono materia di Consiglio di Amministrazione. Mezzaroma ha avuto un percorso comune con il senatore Claudio Lotito nell’ambito di una società sportiva, la Salernitana, rapporto che si è interrotto la scorsa stagione. Peraltro, i contratti tra Sport e Salute e l’A.s. Roma e la S.s. Lazio per l’utilizzo dello Stadio Olimpico di Roma non sono materia di Consiglio di Amministrazione