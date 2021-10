Abbraccio Patric Luiz Felipe: il messaggio della Lazio sui social – FOTO

La Lazio va oltre le polemiche della partita contro l’Inter e celebra Partic e Luiz Felipe con la foto di un abbraccio tra i due

Luiz Felipe al triplice fischio di Lazio Inter si è recato dal suo amico Correa per un abbraccio che però si gli si è ritorto contro. Un gesto forse evitabile per il momento visto la sconfitta neroazzurra e infatti frainteso dallo stesso attaccante e non solo tanto da essere giudicato antisportivo e da essere punito con un rosso dall’arbitro.

La Lazio ha messo il punto sull’unica certezza: l’amicizia tra Luiz Felipe e Patric. Sui social il club ha condiviso la foto del loro abbraccio a fine partita: «Amicizia» Un modo per andare oltre le polemiche e dimenticare il ‘far west’, così come lo ha definito lo stesso Sarri.