Abbonamenti, Lotito programma un incontro con l’area marketing

Il nodo sulla campagna abbonamenti andrà sciolto al più presto: Lotito programma un incontro a Formello con l’area marketing

Uno dei nodi da sciogliere per la prossima stagione della Lazio è quello relativo alla campagna abbonamenti. Come riferisce Il Messaggero, Lotito ha in programma a Formello un incontro con l’area marketing per stabilire i prezzi dei vari settori dell’Olimpico.

I tifosi, dopo l’ultima stagione senza poter sottoscrivere gli abbonamenti, si aspettano delle notevoli agevolazioni anche grazie allo splendido colpo d’occhio regalato nell’ultima giornata contro il Verona.