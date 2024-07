Abbonamenti Lazio, Curva Nord ESAURITA: il DATO aggiornato sui tagliandi venduti in vista del prossimo campionato

Continua la campagna abbonamenti della Lazio in vista del prossimo campionato di Serie A. Siamo entrati nella fase della vendita libera e i tifosi biancocelesti stanno rispondendo presente.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, sono terminati i posti in Curva Nord e nella Parterre Laterale, per un totale di 21.300 tagliandi venduti. Nonostante i rapporti tesi tra la tifoseria e la società, la campagna abbonamenti sta proseguendo in maniera decisa.