Abbate: «Smentita offerta per Immobile? Lotito doveva fare un comunicato a riguardo»

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Abbate ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio parlando di Ciro Immobile tra gli argomenti

PAROLE – Per Ricci si può chiudere a 20 milioni. Immobile? Lotito smentisce, ma ci vorrebbe un comunicato…Speravo che la Lazio facesse un comunicato su Immobile, per smentire eventualmente questa famosa offerta. Non parliamo di un giocatore qualunque. L’entourage del giocatore smentisce. Lotito dice di non aver ricevuto alcuna offerta. Oggi è in Senato. Smentite che arrivano anche da Formello. Ovviamente sarebbe un’offerta sulla quale rifletterebbero tutte le squadre

Castellanos è a Girona, aspettiamo di capire se la situazione si risolverà in Spagna o se sarà costretto a tornare in Argentina. Ci sono speranze di vederlo ad Auronzo nel weekend, ma non certezze. Lotito non dovrebbe salire nel Cadore nel weekend, ma nella prossima settimana

Per Auronzo c’è già un’offerta sul tavolo di Lotito per proseguire nei prossimi due anni, ma verranno fatte ancora delle valutazioni. Regista? Negli ultimi due giorni Lotito è stato impegnato in Senato, non ci sono aggiornamenti rilevanti. Per Ricci siamo rimasti all’offerta di venerdì scorso da 15 milioni più 5 di bonus. Cairo gioca al rialzo, ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito. Stesso discorso di De Laurentiis per Zielinski. A 20 milioni Ricci si farebbe, magari lavorando sui bonus. E’ meglio spendere di più per Ricci che per Torreira, per tanti motivi, fra cui l’ingaggio. A Sarri piacciono tantissimo entrambi, per questo la palla può passare serenamente alla società. Non ho dubbi che per Ricci si possa chiudere a 20 milioni netti. La Lazio è più impegnata sul centrocampista del Torino che su quello del Gala

Pellegrini non rientra nel progetto Juventus e la Lazio tergiversa. Alternative a Pellegrini per ora non ce ne sono. Corrado? Offerta da 2 milioni alla Ternana, ma c’è l’idea di girarlo in prestito nel caso si chiudesse