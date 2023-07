Abbate: «Ricci? La Lazio offre sempre 20 milioni ma se Cairo insiste con 25 l’obiettivo cambia»

Abbate, il giornalista ai microfoni di Radiosei ha fatto il consueto punto sul mercato della Lazio focalizzandosi su Ricci

PAROLE – Non è cambiato nulla sul fronte Ricci, l’offerta di Lotito è sempre la stessa, 20 milioni con i bonus. Sarri insiste su di lui dopo aver visto sfumare diversi obiettivi, se Cairo dovesse insistere su 25 milioni di euro si cambierebbe obiettivo. Sembra una cifra molto alta, i granata l’hanno pagato 8 milioni di euro, non mi sembra che la crescita sia stata da pretendere quella valutazione. Torreira era uno dei nomi cerchiati in rosso, ma per il tecnico la preferenza è il calciatore del Torino. L’uruguaiano ha una lesione al ginocchio ed inoltre ha un ingaggio molto più alto rispetto al nazionale Under 21.

Oggi ci sarà un incontro con gli intermediari di Kamada. Dall’esito dipenderà anche la questione Hudson-Odoi per decidere come utilizzare la casella da extra-comunitario rimasta libera. Il giapponese è il preferito di Sarri e di Lotito, ma il problema è che non ci sono certezze del suo sì alla Lazio. Vediamo quanto il giocatore non è più disposto ad attendere l’Atletico Madrid che prima di chiudere deve cedere Joao Felix. Io non sono tanto preoccupato dal ritardo del mercato, ma dall’ingorgo che si sta venendo creare su strategie ed extracomunitario. Lotito ha promesso una svolta già in questa settimana, vedremo cosa accadrà