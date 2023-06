Abbate: «Milik è un nome della lista di Sarri ma non il più quotato»

Abbate, l’opinionista ai microfoni di Radiosei fa il punto della situazione riguardo il calciomercato della Lazio

PAROLE – Milik, tra i nomi consegnati da Sarri a Lotito, è tra quelli più quotati, ma ce ne sono anche altri. Prima di stabilire questo, deve andare in scena un vertice risolutivo tra il tecnico ed il presidente per risolvere altre questioni più generali. Accadrà dopo il match con l’Empoli. Dovranno essere prese delle decisioni, fatti degli annunci e poi si entrerà nel vivo del mercato. Non si tratta solo della questione del direttore sportivo e del futuro di Tare, ma di tutta una serie di questioni organizzative di cui già si è parlato. Sarri vuole creare una struttura interna con un serie di figure da inserire e definire prima che inizi la nuova stagione sportiva. Immagino che ci sarà il salto di Fabiani come Ds, penso che venga inserita una nuova figura nello comparto scouting che è un uomo di Sarri e poi bisogna capire cosa accadrà per il ruolo di Club Manager. Sul ritorno di Peruzzi non ho certezze, vedremo. Per quanto riguarda il mercato, Sarri vorrebbe almeno quattro calciatori nuovi entro il ritiro che dovrebbe essere dall’11 al 28