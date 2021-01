Abbate: «Luis Alberto e Correa verso la titolarità Strakosha? Rinnovo lontano»

Alberto Abbate – giornalista de Il Messaggero – ha fatto il quadro sul momento della Lazio, tra l’arrivo di Musacchio e il futuro di Strakosha

Sulle frequenze di Radiosei, Alberto Abbate – giornalista de Il Messaggero – ha commentato il momento della Lazio tra l’arrivo di Musacchio, il futuro di Strakosha e la gara contro l’Atalanta:

«Correa e Luis Alberto verso la titolarità, Musacchio in ballottaggio con Patric. Strakosha curerà il problema al ginocchio con una terapia conservativa, che comunque potrebbe tenerlo fuori ancora un mese. L’operazione non è scongiurata del tutto, solo al momento. Alia andrà a fare il secondo portiere. Rinnovo? Nessuna novità sul suo contratto a scadenza 2022, la Lazio potrebbe fare altre riflessioni. Squalifica Inzaghi per espressioni blasfeme? Si riferisce alla Coppa Italia».