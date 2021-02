Abbate: «Quest’anno Lotito è inattaccabile. Occhio al Cagliari»

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ha analizzato il momento in casa Lazio: ecco le sue parole

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro l’Atalanta:

CHAMPIONS – «La novità a Formello riguarda il bonus in caso di passaggio del turno di Champions con il Bayern Monaco, idea firmata Lotito-Inzaghi. Il presidente quest’anno è inattaccabile, ha speso i soldi e se qualche acquisto non si rivelasse funzionale non sarebbe colpa sua. È stato attaccato anche per aver pagato in anticipo gli stipendi, ma se lo può fare anche ottenendo vantaggi fiscali perché no? Merita applausi anche per questo».

INZAGHI – «Cosa manca alla firma? Nulla, si sono dati appuntamento nei prossimi giorni, vanno definite al meglio le garanzie per i componenti dello staff ma tutto va verso la giusta direzione».

CAGLIARI – «La tendenza rispetto all’anno scorso è cambiata, ora fa bene nei big match e perde punti con le più piccole: è fondamentale mantenere la concentrazione alta in questo tipo di sfide».