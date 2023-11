Abbate: «Insigne alla Lazio? La realtà su questa notizia è questa, vi spiego»

Abbate, il giornalista rilascia ai microfoni di Radiosei rilascia alcune dichiarazioni in merito alla presunta trattativa Insigne-Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Abbate commenta la notizia relativa ad Insigne alla Lazio e non solo, ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – La notizia di Insigne alla Lazio è un po’ controtempo. Aveva senso quando la pubblicai io un mese fa, ma adesso può arrivare solo se dovesse uscire Pedro a gennaio e Pedro è improbabile che esca. Per quanto riguarda il mercato estivo credo che la Lazio vorrà svecchiare. Poi a lui piacerebbe molto raggiungere Sarri e Sarri sicuramente sarebbe contento di accoglierlo, ma tra il dire e il fare…

Ieri il Collegio di garanzia del Coni ha informato che c’è questo ricorso di Giuffredi, agente di Zaccagni per commissioni non pagate dalla Lazio. Di più non sappiamo.

Oggi la Lazio attende il ritorno di Kamada che è vero che rientra per problemi fisici, ma è una cosa alla schiena di poco conto. Andrà monitorato e non dovrebbe trattarsi di nulla di particolare, però attendiamo notizie. Vanno monitorati giorno per giorno anche Zaccagni e Vecino, sia in ottica Salerno che in ottica Champions. Ovviamente Luis Alberto non ci sarà perché squalificato.

Il Celtic mi sembra una squadra modesta tecnicamente e secondo me il problema è capire che Lazio scenderà in campo. Indubbiamente hanno molta più esperienza internazionale, ma il livello quello è