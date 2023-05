Abbate: «Il derby del 26 Maggio? Ricordo che scoppiai a piangere...»

Abbate, l’opinionista ai microfoni di Radiosei ha ricordato a distanza di qualche anno il derby dello storico 26 Maggio

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l’opinionista Abbate, il quale ha ricordato lo storico derby del 26 Maggio deciso da Lulic che ancor’oggi fa battere i cuori della tifoseria laziale

26 MAGGIO – Del 26 maggio ricordo di essere scoppiato in lacrime a fine partita in un misto di felicità e di tensione accumulata durante tutta la settimana e finalmente scaricata. I derby in cui ho sofferto di meno sono quelli di questi ultimi due anni