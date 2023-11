Abbate: «Domani Romagnoli non ci sarà a Salerno, Rovella è in bilico invece»

Abbate, il giornalista a Radiosei ha fatto il punto riguardo gli indisponibili per Salerno soffermandosi sul difensore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Abbate ha fatto il punto sulla Lazio in vista della gara di domani pomeriggio con la Salernitana. Le sue parole

PAROLE – Forfait Romagnoli, Rovella in bilico. Tocca a Gila e Cataldi. Valentini? L’obiettivo è un altro…Stamattina Rovella e Romagnoli hanno fatto un provino e si sono fermati dopo 20′. Rovella partirà comunque per Salerno, ma Romagnoli dovrebbe essere out, neanche convocato. Non credo si tratti di lesione muscolare, ha un edema al polpaccio per aver preso una botta. Credo si voglia scongiurare un infortunio peggiore, conoscendo la delicatezza del muscolo indicato.

Stanno decidendo in questo istanti, ma non dovrebbe neanche partire. Non so se alla fine verrà portato Vecino, ma sarebbe solo un pro forma. Mi immagino di vedere Marusic come prima alternativa ai centrali, nel caso in cui uno dei due dovesse chiedere il cambio. In regia, Sarri aveva già deciso di far giocare Cataldi anche prima del problema di Rovella. Partirà lui

Picchioni effettivamente è stato un mese fa in Argentina, ha visionato anche Valentini. Non mi risulta ne sia entusiasta, né lui né Sarri. Non credo verrà preso, ma c’è un altro obiettivo. Insomma, Valentini non era il target preciso, ma era un altro giocatore in un altro ruolo, soprattutto