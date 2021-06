Abbate: «Hysaj e Maksimovic sempre più vicini alla Lazio»

Alberto Abbate ha parlato ai microfoni di Radiosei del mercato della Lazio, in particolare per i possibili colpi Hysaj e Maksimovic

Si continua a parlare del mercato della Lazio dopo l’arrivo ufficiale di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. In particolare, il club sarebbe vicino ad acquistare due vecchie conoscenze del tecnico toscano, come confermato anche da Alberto Abbate de Il Messaggero, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue dichiarazioni.

«Hysaj e Maksimovic siano sempre più vicini alla Lazio dopo l’annuncio ufficiale di Sarri. Questo mi fa pensare, però, che il destino di Lazzari in biancoceleste sia appeso ad un filo. Potrebbe essere la prima grande cessione se arrivasse un acquirente importante. Un’eventuale uscita di Marusic, dunque, sembra molto improbabile, a meno che arrivi un’offerta importante: lui, insieme ad Hysaj, sarebbe perfetto per le due fasce, dato che possono giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. Al momento, però, non ci sono ancora novità sul rinnovo, nonostante Kezman, il suo agente, sia già arrivato a Roma».